Bige László szerint nevetséges és komolytalan a vesztegetési vád

Vesztegetés miatt vádat emeltek Bige László ellen és börtönnel fenyegetik. Aki azt gondolná, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere akart megvesztegetni valakit, téved. Másvalaki állította, hogy ő vesztegette meg Bige Lászlót – igaz, nem kapott érte semmit –, a hatóságoknak pedig a jelek szerint nem tűnik fel, hogy mennyire is nonszensz ez.

„Elfelejtették, hogy nem alkalmazott vagyok, akit meg lehet vesztegetni, hanem én vagyok a tulajdonos, akit a saját pénze ellenében nem lehet megvesztegetni – mondta Bige László magyar milliárdos, reagálva arra, hogy a Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt ellene vesztegetés miatt. Bige László szerint a vád nevetséges és megalapozatlan, ez is része annak az összefüggő támadásnak, ami folyik ellenük. Egyébként igazán látványosak a Bige László érdekeltségében lévő Bige Holding Csoport – amelybe a Nitrogénművek Zrt. is tartozik – cégei elleni, meglehetősen ellentmondásos hatósági attrocitások. Bige László ugyanakkor úgy véli, hogy ezek a támadások már csak részben irányulnak ellene – hiszen ő már elérte azt, amit elérhetett – ezért inkább a családja, a gyerekei elleni fenyegetésekről van szó. Ami nála így teljesen más megítélés alá esik és ezen jó, ha mindenki elgondolkodik – tette hozzá.

A szolnoki vegyiüzem elleni, lényegében indokolatlan hatósági fellépéstől kezdve – amelyet a Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. működtet – a szintén a cégcsoportba tartozó NZrt. Trade Kft. is a hatóságok célkeresztjébe került a Nitrogénművek Zrt. két vezetőjével együtt. Utóbbi kapcsán a vád kezdetben sikkasztás volt, ami a két munkavállaló gyanúsítottkénti kihallgatása során hűtlen kezelésre változott – miközben leértékelt műtrágya értékesítése van a háttérben. Folyamatban van továbbá egy versenyhivatali eljárás a hazai műtrágyaszektor szerződési és értékesítési gyakorlatáról 2011 óta, amelyben nemcsak a Bige László érdekeltségében lévő gazdasági társaságok az érintettek.

Az is izgalmas volt, amikor eléggé átlátszó módon, bizonyos Csizma László – Csányi Sándor korábbi alkalmazottja – a Nitrogénművek Zrt. legutóbbi nemzetközi kötvénykibocsátása előtt eléggé átlátszó módon vádaskodó levelet küldött szét sok példányban, a kibocsátó bankok vezetőinek, nagy ügyvédi irodáknak és hedge fundoknak. Olyan ügyekről számolt be, amelyekről még Bigéék sem tudtak, mivel azok el sem indultak. Bankokat és ügyvédi irodákat keresett meg, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a kötvénykibocsátást meghiúsítsa, ami nem sikerült. A levél magasabbra emelte a finanszírozási költségeket , de a külföldi reakció inkább hitetlenkedés volt a támadás alacsony színvonala miatt – mondta ennek kapcsán Bige László. Hozzátette: néhány bankvezető felhívta és kérdezte, hogy miért ír valaki ilyen levelet, anélkül, hogy annak állításait dokumentumokkal alátámasztaná.

S ha ez még nem lenne elég, itt az újabb hihetetlen történet: magát Bige Lászlót is feljelentették, mégpedig vesztegetés miatt. Csakhogy a feljelentés szerint nem ő vesztegetett volna meg valakit, hanem őt vesztegették meg, ami finoman szólva is elég röhejes, figyelemmel arra, hogy személyét tekintve Magyarország egyik leggazdagabb emberéről van szó. A hatóságoknak ugyanakkor valamiért nem szúr szemet az a valószerűtlen történet, hogy a magyar milliárdosok közül is az elsők között lévőt nem igazán lehet megvesztegetni – különösen nem pár tíz millió forinttal. De mi is történt, történik valójában ennek a jól ismert szereplői miatt a londoni Globe színház színdarabjai közé kívánkozó, amúgy elég satnyán kifundált történetnek a kapcsán? Pontosan arról van szó, hogy az ismert mondás nem véletlenül terjedt el: már megint a nyúl viszi a puskát.

Ugyanis az sem elhanyagolható, hogy Bige László cégein keresztül közel 500 millió eurót fektetett be Magyarországon az elmúlt tíz évben. Ez egy sikeres befektetési ciklus volt, új gyárakat építettek, többé- kevésbé teljesen megújították a Nitrogénműveket, amely bővítette kapacitását a legújabb technológia révén – mondta Bige László. Hozzátette: ráadásul válság alatt építettek, ami azt jelentette, hogy költségeik körülbelül a felének feleltek meg annak, mint ami manapság lenne. Összeszámolhatja bárki, hogy ki fektetett be ebben az országban az elmúlt tíz év alatt közel 500 millió eurót – biztatott a milliárdos. Mint fogalmazott, még a „lopott pénzből” sem fektettek be ennyit, azaz nincs még egy magyar cég, amely ennyit fektetett volna be Magyarországon. Kevés cég van, amely 2-3 milliárdtól fölfelé fektet be, de azt a külföldi céget, amely 2-3 milliárd forintot elkölt Magyarországon, „úgy megéneklik, mint Odüsszeuszt, sőt még támogatást is adnak neki”. Bigéék ezzel szemben soha egy fillért nem kaptak sem az Európai Uniótól, sem pedig a magyar adófizetőktől. Sem az előző rendszerben, sem azóta. Nem kaptak, de nem is tartottak rá igényt. Ebből a pénzből csak azoknak adnak, akik eléggé lojálisak a hatalom iránt – fogalmazott Bige László. Egy illetékes miniszter meg is mondta neki – emlékezett vissza –, hogy ne is kérjenek támogatást, mert nekik nem jár. A beruházásokat így saját pénzükből és kötvényeik kibocsátásából fedezték.

Ellenfelei minden eszközt bevetnek ellene, még meg is fenyegették, hogy ha nem megy el Magyarországról, börtönbe fogják csukni – mondta Bige László. Hozzátette: közvetlenül két üzenetet is kapott erről, olyan szintről, hogy a fenyegetőzést komolyan is lehetett venni, ráadásul „kicsi példát mutattak is belőle”, de teljesen ok nélkül. Bige László ezt „köztörvényes bűnözésnek” tartja. Az azonban már tényleg túlzásnak tűnik, hogy „vettek egy gazembert is”, aki személy szerint Bige Lászlót is feljelentette. Egy olyan cégnek az egykori vezetőjéről, Mihálovics úrról van ugyanis szó, aki 2010-ben fizetésképtelenné vált és a vagyonát már jó tíz éve felszámoltatták, így azt el is veszítette. Ma is sok milliárd forinttal tartozik magánembereknek és cégeknek. Többek között a Bige Holding Csoportnak is tartozik, körülbelül 400 millióval. Megfizette ugyan a tartozását feléjük, de a csődbiztos ennyit visszakövetelt. Ennek az embernek a történtek alapján tíz év után eszébe jutott, hogy Bige Lászlót megvesztegette és feljelentést tett érdekes módon ugyanazzal az ügyvéddel, akivel egészen véletlenül az a Rozsnyói György is eljárt, aki a cikk elején említett NZrt. Trade Kft. ügyében volt a feljelentő.

Nos, Mihálovics úr bűnbánó pentito módjára, vádalkut kötve azzal tett feljelentést, hogy ő bizony annak idején, miután Bigééktől hivatalosan megkapta az árut, számla nélkül, feketén adott el műtrágyát. „Csalt, lopott, hazudott”, ebből lett fekete pénze. Ez azonban sántít, ugyanis vele anno úgynevezett letéti szerződéseket kötöttek, tehát az áru a Nitrogénműveké volt, azt el sem adhatta, mert akkor lecsukták volna, hiszen a leltározás akkoriban is rendszeres volt.

Ráadásul, mint azt Mihálovics úr állította, ő még meg is vesztegette Bige Lászlót – igaz, hogy a vallomása szerint nem kapott a vesztegetésért semmit. A feljelentés szerint a feljelentő azt állította, hogy tíz hónapon keresztül összesen 135 millió forintot adott Bige Lászlónak, de a jelek szerint ennek semmi értelme nincs, mivel a Bige Holding részéről minden tartozását behajtották rajta, nem számítva a csődbiztos által visszakövetelt 400 milliót. A tartozását annak idején el is ismerte, és ki is fizette az egészet, részben úgy, hogy Bigéék még a cége hozzájuk letétbe került részvényeit is eladták, hogy visszakapják a pénzüket, amivel nekik tartozott. Bírósági per, végrehajtás nyomán történt mindez, de sem az említett eljárások alatt, sem később, egészen eddig nem jutott eszébe ennek az embernek, hogy kétszer fizette ki a tartozását, ha vesztegetett is – hívta fel a figyelmet Bige László. Mint mondta, nem is ismeri Mihálovicsot, egyszer vagy kétszer találkozhatott vele tíz éve. A milliárdos úgy gondolja, fizethettek pár tízmillió forintot a feljelentőnek azért, hogy az ügyben elvállalja a bűnbánó pentito szerepét. Amit el is vállalt, mivel nincs már nincs semmije, miután korábban tönkrement. Bige László szerint ezért lehetett ilyen hülye, hogy tíz év után „jutott eszébe”, hogy ő „vesztegetett”. A néhány millió forintért.

Bige László ugyanakkor nem igazán érti, neki mi köze van ahhoz, hogy valaki a tőlük hivatalosan megvett árut számla nélkül adta el. Ennek nincs semmi más értelme, minthogy zaklassák, meghurcolják – tette hozzá. Mint mondta, ezt ő nem is veszi komolyan, teljesen, bugyuta, alaptalan támadásról van szó személye ellen. Ebből a történetből is kiviláglik, hogy minden fronton próbálkoznak ellenük, de semmi eséllyel, mert „ezek igazán dilettáns, amatőr, semmirekellő emberek” – fogalmazott Bige László. Továbbá – tette hozzá – olyan hihetetlen történeteket találnak ki, ami igazán elképesztő. „Hárman ultiztak, egy ultiparti közben eldöntötték az illetékesekkel ezt. Ez is a megszerzési akcióterv része” – mondta. Különben eléggé aggályosnak tartja, hogy valaki tíz év után bejelenti, hogy állítólag valakit megvesztegetett, vádalkut köt és ezután bárkire büntetlenül mondhat bármit, más kérdés, hogy azt nem lehet majd később bizonyítani. Emlékeztetett arra, hogy abban az időben, amikor az állítólagos vesztegetés a feljelentés szerint történt volna, ő milliárdos nagyságrendű osztalékot vett fel, de nemcsak akkor, hanem előtte is és utána is.

A személyét és cégcsoportját ért támadások kapcsán Bige László elmondta: nem véletlenül döntöttek úgy, hogy a Nitrogénművek Zrt. részéről 7 éves kötvényt bocsátanak ki, mert tudta, hogy támadások érik majd őket. Ellenfelei a kötvénykibocsátást is azért akarták megakadályozni, mert abban bíztak, hogy megszerezhetik a péti gyárukat abban az esetben, ha megszüntetik a finanszírozásukat. Nagy erőfeszítéseket tettek, hogy ártsanak nekik, velük szemben szisztematikusan és kifejezetten az állami szervek – rendőrség, katasztrófavédelem, ügyészség, versenyhivatal – bevonásával elkövetnek mindent, hogy tönkretegyék, de ez nem fog sikerülni – mondta Bige László.

A támadások kereszttüzében álló milliárdos szerint nyilvánvaló, hogy ki csinálja ezt. Csányi Sándort már többször megnevezte, mint aki a háttérből mozgatja a szálakat. Bige László szerint a vesztegetéses ügy mögött sincs más, mint Csányi Sándor ámokfutása. Bige László azt is nyilvánvalónak tartja, hogy politikai hozzájárulás nélkül ezt nem lehetne megtenni. Ugyanakkor nem hiszi, hogy ez lehetséges vagy elfogadható lenne egy olyan országban, amely a jogállamiság elvei szerint működik – fogalmazott. Az állam mindenesetre most Bigééket olyan látványosan, jól szervezetten és úgy bántja, mintha a magyar Gazdaságvédelmi Akcióterv része lenne a magyar gazdaság egyik csúcsszereplőjének a tönkretétele, ezzel együtt bagóért való megszerzése, hatalomhoz közeli kezekbe. Barátokhoz, ahogy mondani szokás. Nincs új a nap alatt.