Megújult Magyarország első erdei iskolája

A Pilisi Parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoró-hegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával megvalósult projekt keretei között megújultak a szállásépületek, korszerűbbé vált a közösségi épület, valamint új fedett kültéri foglalkoztató is épült. A fejlesztés hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket.

Az 1988-ban alapított, később alapítója nevét felvevő Madas László Erdészeti Erdei Iskola mérföldkő volt a hazai környezeti nevelés történetében. Az intézmény új szemléletet honosított meg: a természetet nem csupán tananyagként, hanem közvetlen élményként mutatja be a gyermekek számára. Az erdei iskola azóta is teljes kapacitással működik, évente mintegy nyolcezer látogatót fogad, és ma már gyakran azoknak a szülőknek a gyermekei érkeznek ide táborozni, akik egykor maguk is itt ismerkedtek meg az erdő világával.

A Mogyoró-hegyen működő intézmény akár 130 szállóvendég befogadására is alkalmas és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint családoknak és felnőtt közösségeknek is kínál programokat.

A beruházás során teljesen megújult mind a tíz kétszintes faház belső tere. Korszerűsítették a fürdőszobákat, új padlóburkolatok készültek, valamint valamennyi épület teljes belső festést kapott. A felújítás az akadálymentesített faház fürdőszobájára is kiterjedt, így a szálláshely még komfortosabbá és mindenki számára könnyebben használhatóvá vált.

Megújult a központi közösségi épület, a Tökház is. A tetőszerkezet sérült részeit helyreállították, az épület teljes belső festést kapott, emellett korszerű, megújuló energiát hasznosító vízteres pelletkandallót építettek be. Az új fűtési rendszernek köszönhetően a foglalkozások a téli időszakban is biztonságosan és kényelmes körülmények között tarthatók meg.

A fejlesztés részeként új fedett kültéri foglalkoztató pavilon is épült, amely rossz idő esetén is helyet biztosít a programoknak, egyúttal közösségi étkezőként is használható. Az épület formavilága a Mogyoró-hegy ikonikus, Makovecz Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. A beruházás során a szálláshely felszereltsége is korszerűsödött: új ágyneműk, matracvédők, hűtőszekrények, tárolópolcok, takarítóeszközök és napelemes kandeláberek beszerzése is hozzájárult a vendégek kényelméhez.

„A Madas László Erdészeti Erdei Iskola nemcsak a Pilisi Parkerdő, hanem a hazai környezeti nevelés egyik meghatározó intézménye. Fontos számunkra, hogy a közel négy évtized alatt felépített szakmai értékeket korszerű környezetben adhassuk tovább a következő generációknak. Ez a fejlesztés egyszerre szolgálja a gyermekek élményszerű természetismeretét, a családok kikapcsolódását és az erdei iskola hosszú távú fenntartható működését” – mondta Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.

Az átadón köszöntőt mondott Kőrösi Levente, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkára, valamint Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.

A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téry Ödön Turistaház-fejlesztési Program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi Parkerdő saját forrásból finanszírozta.