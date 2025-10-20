Kikkel osztozunk a hűtőszekrényen?

A „Ma Te mit eszel?” legfrissebb adásában azt járjuk körül, hogy vajon az élelmiszereink mellett még kik laknak a hűtőszekrényben, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Mindemellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Mecenatúra (MEC_24) programja által támogatott – tudománynépszerűsítő sorozatának legújabb epizódjában arra is adunk javaslatokat, hogy hogyan tároljuk helyesen hozzávalóinkat annak érdekében, hogy megőrizzük frissességüket és minimalizálni tudjuk a mikroorganizmusok – például penészgombák, baktériumok – megjelenését.

Amint az az adásból is kiderül, nem minden élelmiszert kell hűtőben tárolni, így például sem a banán, sem a paradicsom nem igényli a hűtést. Ellenben az almát és a sárgarépát érdemes a hűtőszekrényben elhelyezni. Szakértőink sok más példán keresztül azt is bemutatják, hogy mennyire legyen hideg a hűtőszekrény belsejében, elkerülendőek az élelmiszerbiztonsági kockázatok, illetve mit-hol érdemes elhelyezni a hűtőn belül, de szólnak a másodlagos eltarthatóság fogalmáról is. Lerántjuk a leplet a mikróbákról is és a rendszeres tisztítás fontosságára is felhívjuk a figyelmet.

A MATE filmsorozata közérthetően, tudományosan megalapozott információkkal segíti a fogyasztókat az egészségtudatos életmód és táplálkozás kialakításában. De nem csupán előadásokról vagy

tudományos anyagokról van szó – a sorozat személyes hangvételű, gyakorlatias, vizuálisan igényes videók formájában éri el a közönséget. Minden epizódhoz kötődik egy podcast-beszélgetés is, ahol az egyes részek témaköreit még mélyebben járják körül az egyetem szakemberei.

A „MA TE mit eszel?” filmsorozat célja az, hogy párbeszédet indítson. A közösségi médiafelületeken a nézők kérdéseket tehetnek fel, szavazhatnak témákról, kommentelhetik a látottakat. A szervezők egyetemi versenyeket és workshopokat is terveznek, ahol az érdeklődők találkozhatnak a kutatókkal, és saját élményeiken keresztül kerülhetnek közelebb a tudományhoz. Ezzel a sorozat nemcsak információforrás, hanem közösségi élmény és tudományos párbeszéd platformja is lesz. A projekt szakmai vezetője Dr. Kocsis Tamás, az NKFIH Tudományos Mecenatúra pályázat nyertes kutatója, a MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézetének egyetemi docense.