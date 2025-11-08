Csökkent a FAO élelmiszerár-indexe októberben, rekordközeli gabonakészletek várhatók – Az élelmiszer-alapanyagok világpiaci mutatója kevéssel elmarad az egy évvel ezelőtti szinttől

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) kiadta legfrissebb jelentését az élelmiszer-alapanyagok világpiaci mutatójáról, amely szerint októberben tovább mérséklődtek az élelmiszerárak, elsősorban a bőséges globális kínálat hatására.A FAO élelmiszerár-index – amely a nemzetközi kereskedelem legfontosabb élelmiszer-alapanyagainak havi árváltozását követi – októberben átlagosan 126,4 pontot ért el, ami 1,6%-kal alacsonyabb a szeptemberi értéknél. Rekord gabonatermés és -készlet várható.A FAO gabonaár-indexe 1,3%-kal csökkent szeptemberhez képest, miután visszaesést mértek a fontosabb gabonafélék esetében. A búza ára 1%-kal, a szemes terményeké 1,1%-kal, míg az összes rizsfélére vonatkozó árindex 2,5%-kal esett vissza. A húsok ára októberben 2%-kal lett kevesebb, amit elsősorban a sertés- és baromfihús jegyzések jelentős visszaesése magyaráz. Ezzel szemben a marhahús tovább drágult főleg az Ausztráliában megemelkedett árak miatt, amelyet a globális kereslet erősödése eredményezett. A FAO tejtermékekre vonatkozó árindexe 3,4%-kal csökkent októberben. A vaj ára különösen nagyot zuhant, mivel az Európai Unióból és Új-Zélandról származó bőséges exportkínálat lefelé tolta az árakat. A tejpor jegyzései szintén alább kúsztak, a mérsékelt importkereslet és az erős exportverseny miatt.

A FAO cukorár-indexe az előző hónaphoz képest 5,3%-kal esett vissza, és 2020 decembere óta a legalacsonyabb szintet érte el, amely Brazíliában magas termelésének, valamint a Thaiföldön és Indiában várható termésnövekedésnek köszönhető. A nyersolaj árának mérséklődése tovább fokozta a cukorárak világpiaci csökkenését, mivel ez alacsonyabb kereslethez vezetett a bioüzemanyag-szektorban. A növényiolaj-árak jegyzése ugyanakkor – az általános trenddel szembemenve –, 0,9%-kal emelkedett októberben, és ezáltal 2022 júliusa óta a legmagasabb szintet érte el. A pálma-, repce-, szója- és napraforgóolaj egyaránt drágult, amit több tényező befolyásolt, köztük a bioüzemanyag-kvóták és a megkésett betakarítás a Fekete-tenger térségében.

A FAO szintén ma tette közzé aktuális globális gabonatermelési előrejelzését. Az új adatok szerint a világ gabonatermelése 2025-ben várhatóan 4,4%-kal fog nőni, elérve a történelmi rekordot jelentő 2 990 millió tonnát. A növekedés előreláthatóan valamennyi főbb gabonafélére kiterjed. A FAO Gabonakészletek és -igények gyorsjelentése szerint a világ gabonafelhasználása a 2025/26-os szezonban várhatóan 1,8%-kal fog nőni a tavalyi évhez képest, a bőséges kínálat és alacsonyabb árak miatt. A gabona takarmánycélú felhasználás ennél is gyorsabb ütemben emelkedhet. A FAO előrejelzése szerint a világ gabonakereskedelme a 2025/26-os szezonban 3,2%-kal bővülhet, ezzel elérve a 499,5 millió tonnát.