Új hírek
Videó: Nagy István: A csalamádéban minden kiegyenesedik
Videó: Nagy István a Hatvani Polgári Szalon vendége
English news
“One Partnership. One Future.” – op-ed article by President António Costa10:04 By LeventeAs Africa and Europe prepare for the 7th European Union–African Union Summit in Luanda, we stand shoulder to shoulder, drawing on the valuable lessons of our Tovább »
It’s all because of the weather – farmers to BBC14:19 By LeventeFarmers have blamed extreme wet weather followed by prolonged dry spells for a very poor harvest. Dan Willis, who runs a farm near Newbury, said the Tovább »
Commission launches strategy to enhance water security for people, economy and environment20:07 By LeventeThe Commission adopted the European Water Resilience Strategy aiming at restoring and protecting the water cycle, securing clean and affordable water for all and creating a Tovább »
Ajinomoto Co., Inc., through its subsidiary Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., Announces Gold Sponsorship of LabCentral: Accelerating Innovation in Biotechnology20:31 By LeventeAjinomoto Co., Inc., a global leader in biotechnology and food innovation, proudly announces its sponsorship of LabCentral, a premier launchpad for high-potential life sciences and biotech Tovább »
Videó: MATE – karácsonyi adományozás
Gazdaság
Új elemekkel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár09:12 By LeventeA Hungarikum Bizottság döntése szerint két új érték került be a Hungarikumok Gyűjteményébe: a magyar nyereg, és a Pető-módszeren alapuló Konduktív Pedagógia Rendszer – jelentette be Tovább »
Csökkent a FAO élelmiszerár-indexe októberben, rekordközeli gabonakészletek várhatók – Az élelmiszer-alapanyagok világpiaci mutatója kevéssel elmarad az egy évvel ezelőtti szinttől13:10 By LeventeAz ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) kiadta legfrissebb jelentését az élelmiszer-alapanyagok világpiaci mutatójáról, amely szerint októberben tovább mérséklődtek az élelmiszerárak, elsősorban a bőséges globális kínálat Tovább »
Kikkel osztozunk a hűtőszekrényen?14:04 By LeventeA „Ma Te mit eszel?” legfrissebb adásában azt járjuk körül, hogy vajon az élelmiszereink mellett még kik laknak a hűtőszekrényben, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Mindemellett Tovább »
Lefulladt júniusban a budapesti lakásdrágulás motorja, vidéken viszont csúcsra járt13:41 By LeventeA magyar lakáspiacon a második negyedévben is folytatódott a drágulás, azonban a piac látványosan kettészakadt: míg a vidéki régiókban gyorsult az áremelkedés üteme, Budapesten viszont megállt Tovább »
Videó: Vár a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Cég
A Városierdő-fejlesztési Program következő állomása a II. kerület: kormányzati támogatással újul meg a Nyék-oldal erdeje15:07 By LeventeA Pilisi Parkerdő Zrt. Városierdő-fejlesztési Programja újabb budapesti helyszínhez érkezik: Budapest II. kerületében, a Nyék-oldalban kezdődnek meg azok az erdőkezelési és élőhely-helyreállítási munkák, amelyek az Agrárminisztérium Tovább »
Élmezőnyben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az idei felvételi eljárásban09:44 By LeventeA 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás adatai alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvend a jelentkezők körében. Az országosan 51 intézményt Tovább »
Hogyan csökkenthetők a hulladéktüzek?18:26 By LeventeA nyaranta évek óta vissza-visszatérő forróság nemcsak az emberi szervezetet terheli meg extrém módon, hanem szárazsággal és csapadékhiánnyal párosulva a spontán tüzek fellobbanását is elősegíti. Lángra Tovább »
A MERITAL Vagyonkezelő Kft. 3 MWh kapacitású villamosenergia-tárolót épít Baján13:27 By LeventeA MERITAL Vagyonkezelő Kft. 3 MWh tárolókapacitású energiatároló-rendszert épít Baján európai uniós támogatással. A beruházás tervezett összköltsége 550,46 millió Ft, melyhez Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve Tovább »
Videó: The Rural toolkit, a guide to EU funding for rural areas
Videó: A nitrogén műtrágya
Árupiac
Hosszú lesz a sárgabarack idei szezonja13:01 By LeventeA megszokottnál korábban kezdődött és tovább is tarthat a sárgabarack szezonja az idén – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Tovább »
Sokan érdeklődtek a mezőgazdasági kisüzemek támogatási pályázatára14:33 By LeventeA Vidékfejlesztési Program meghirdetett felhívásai közül az egyik legsikeresebbnek a május 31-én lezárult, adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes, kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon Tovább »
A kormány meghosszabbítja a gabonakiviteli intézkedéseket10:54 By LeventeAz állattenyésztők takarmányellátása, illetve a lakossági élelmiszerigények biztosítása érdekében a kormány két hónappal meghosszabbítja a gabona-, olajos- és fehérjenövény kiviteli bejelentési kötelezettséget – közölte Nagy István Tovább »
Videó: Vadászkutyák vizsgáztatása
Riport
Stratégiai feladatok – interjú Nagy Jánossal20:10 By LeventeStratégiai feladatokat kapott a nemrég indult Nemzeti Földügyi Központ, amely a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől „örökölt” földügyek, az osztatlan közös tulajdonú területek megszüntetése mellett erdészeti feladatokkal, öntözéssel Tovább »
A jövő már elkezdődött a Vitafortnál17:11 By Levente„Megáll az ész! Ember és technológia” – Szédítő hangulatban telt a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. partnereinek rendezett szakmai napja az idén Dabason, az előadók Tovább »
Minél több nyertes kell az agráriumban22:22 By LeventeA számos átalakulási és modernizációs kihívással szembenéző agráriumban együttműködésre és összefogásra van szükség, az Agrárminisztérium pedig a jövőben is partnere lesz mindenkinek, aki elő kívánja mozdítani Tovább »
Átalakulóban a kiskereskedelem szerkezete21:47 By LeventeLátványosan erősödhet a magyar agrárgazdaság, a kiskereskedelem szerkezeti átalakulása pedig már elkezdődött – mondja Fórián Zoltán, az Erste Bank Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője. Tovább »
Videó: A Nitrogénművek Zrt. az AGROmashEXPO-n
