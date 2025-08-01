Élmezőnyben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az idei felvételi eljárásban

A 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás adatai alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvend a jelentkezők körében. Az országosan 51 intézményt felvonultató felvételi „versenyben” a MATE idén is az élmezőnybe, a felső harmadba került. Nemcsak a jelentkezések összlétszáma mutatott növekedést, hanem azoknak a száma is, akik első helyen jelölték meg a MATE-t, ennek eredményeként közel 3300 hallgató kezdheti meg tanulmányait az egyetem különböző campusain.

A legtöbb gólya ebben az évben is Gödöllőn kezdheti meg tanulmányait, hiszen a Szent István Campusra 1301, a Budai Campusra 740, a Kaposvári Campusra 807, a keszthelyi Georgikon Campusra 255, a gyöngyösi Károly Róbert Campusra 167, a Szarvasi Képzési Helyre pedig 25 fő nyert felvételt. A sorból kiemelkedő a Georgikon Campus, ahol 2024-hez képest 25%-kal, a Budai Campuson pedig közel 6%-kal nőtt a felvettek száma az előző évhez képest.

Népszerű alapszakok és rekordszintű ponthatárok

A legnagyobb hallgatói létszámmal Kaposváron indul a gyógypedagógiai alapképzés, ahová 141 főt vettek fel legalább 312 ponttal. Budapesten a tájrendező és kertépítő mérnöki alapszak 118 fővel, 325 pontos ponthatárral kezdheti meg az új tanévet. Különlegességként emelhető ki, hogy a legmagasabb ponthatár – 500 pont – a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzés levelező munkarendű, önköltséges formáján alakult ki. Emellett számos népszerű alapszakon 420 pont feletti átlagpontszámmal kerültek be a hallgatók, így például a kereskedelem és marketing alapképzési, a mezőgazdasági mérnöki alapképzési, a gazdálkodás és menedzsment alapképzési, a környezetmérnöki alapképzési, valamint a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szakon.

Erős mesterképzéses érdeklődés és új alapképzések

A mesterképzések területén idén is a növényorvosi szak bizonyult a legnépszerűbbnek, a legtöbb hallgató ezen a területen kezdi meg tanulmányait szeptembertől. Emellett kiemelkedő érdeklődés övezte a műszaki menedzser, valamint a létesítménymérnöki mesterszakokat is. Jelentős jelentkezői igény mutatkozik a turizmus-vendéglátás alapképzési szakra Keszthelyen, ahova összesen 31 fő nyert felvételt. Kaposváron – a gépészmérnöki képzés mellett – levelező munkarendben elindul a mechatronikai mérnöki alapszak, amely a műszaki képzések iránti igény növekedését jelzi Somogy vármegyében és a régióban.